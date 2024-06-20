Emare sayısı 18’e yükseldi, dava tıkandı

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz ve asistanın yargılandığı dava Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Savcılığın 8’inci tanığı ve soruşturmanın da tahkikat memuru olan polis memuru Ortunç Özbaylı bugün yeniden tanık kürsüsündeydi.

Özbaylı, ilk tahkikat duruşmasında bugün verdiği ifadesinde sanık Serdal Gündüzün Karaoğlanoğlu’ndaki evinde bulunan 10 bin Dolar nakit parayı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırdıklarını ifade ederek ilgili makbuz ve dekontları mahkemeye emare olarak sundu.

Yaklaşık 2 saat süren duruşmada mahkemeye sunulan emare sayısı 18'e ulaştı.

Avukatlar emarelerin sürekli aynı ifadeler üzerine kurulduğunu kaydederek havalenin yavaşladığını belirtti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde devam eden duruşma ilaçlama yapılacağı gerekçesi ile yarın saat 10.30'a ertelendi.