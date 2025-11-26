EMAA’dan yeni bir buluşma alanı: Münasebet Pop-Up dükkanı açıldı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), kırkın üzerinde sanatçı, tasarımcı ve yaratıcı üreticinin katkılarıyla şekillenen Münasebet Pop-Up Dükkanı’nı ziyarete açtı.

19 Kasım–31 Aralık tarihleri arasında açık olacak dükkan, bu süre boyunca düzenlenecek etkinlikler ve yaratıcı buluşmalarla bir program sunmayı hedefliyor.

EMAA'dan açıklamaya göre yerel sanat üretimini görünür kılmayı, yaratıcı toplulukları bir araya getirmeyi ve kamusal alanda yeni karşılaşmalar yaratmayı amaçlayan Münasebet Pop-Up dükkan, hem özgün tasarımların sergilendiği ve satışa sunulduğu bir alan, hem de farklı disiplinlerden sanatçıların katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapan bir kültürel buluşma alanı olarak konumlanıyor.

Etkinlik programı şöyle:

“26 Kasım’da 18.00–19.00 saatleri arasında Tamara McCarty ile Dans Doğaçlama Atölyesi; 29 Kasım’da 14.00–20.00 saatleri arasında Flash Tattoo Günü, Pips, Refia Örs, InkTherapy–Suay ve DJ Set: Annie; 13 Aralık’da 14.00–16.00 saatleri arasında Sanatçılar Forumu; 20 Aralık'ta 18.00–21.00 saatleri arasında Aycan Garip ile Performative Dombula; 27 Aralık’ta 18.00–22.00 saatleri arasında DJ Setleri, Bomba Soul & Poli Lee; 31 Aralık’ta 12.00–15.00 saatleri arasında Yeni Yıl Erken Buluşması."

Tüm etkinlikler ve ürün seçkisi, EMAA’nın Lefkoşa’da merkezinde (Belediye Sk, no.1 Lefkoşa) ziyaret edilebilir.