Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas etti, yoğun bakıma kaldırıldı

Çatalköy’deki bir inşaat alanında, elinde tuttuğu profil demirin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Yusuf Karakuş yaralandı.

Polis Basın subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Karakuş, inşaattaki duvarın düzlüğünü kontrol ettiği sırada, elinde tuttuğu yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki profil demir yüksek gerilim hattına temas etti.

Olay sounucu yaralanan Karakuş, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.