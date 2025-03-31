Elektrikte yeni ücretler yarın itibarıyla yürürlükte olacak

UBP-YDP-DP hükümetinin bayram öncesi açıkladığı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yeni tarife ücretleri yarın yürürlüğe girecek.

Yeni tarifede, elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 11.66 oranında artış yapılıyor.

Kıb-Tek tarife tablosuna göre, yeni konut elektrik ücretleri şu şekilde olacak:

“0-250 kws (kilowatsaat) tarife için kws başına 4.8044 TL, 251-500 arası için kws başına 9.9115 TL, 501-750 arası için kws başına 10.6573 TL, 751-1000 arası için kws başına 11.5519 TL, 1001 kws üzeri için kws başına 13.8069 TL”