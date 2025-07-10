Elektrikte kriz: 15 Temmuz’dan itibaren grev!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) kurumda süresiz grev başlattığını duyurdu.

Elektrik Kurumu binası önünde basın açıklaması yapan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren grev kararı aldıklarını söyledi.

Tuğcu, kurumda var olan sorunlarla ilgili kurum yönetiminin sendika ile görüşülmemesi durumunda grevin başlayacağını açıkladı.

Kurumda var olan eksikleri anlatan Tuğcu, araç eksikliklerinden bahsederek “Kurum müdürü arazi aracını kendine makam aracı yaptı” dedi.

Tuğcu şunları söyledi: “Geriye dönüş yoktur o tarihe kadar, ip kopacak, birileri asılacak. 165 personel kadrosuz bir şekilde çalıştırılıyor. Kurumda liyakat istiyoruz, kurumda disiplin istiyoruz, vatandaşa hizmet edebilmek için araç istiyoruz”

Kurum yönetiminin sendika ile görüşmeyi reddettiğini ifade eden Tuğcu, “15 Temmuz’dan itibaren olacaklardan sorumlu değiliz” dedi.