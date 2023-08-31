Elektrikte indirim başka bahara

Serap ŞAHİN

Temmuz ayında elektrik faturalarına iki kez gelen zamdan sonra döviz kurlarında düşüşler görülmeye başladı, gözler faturalara çevrildi.

Faturalara gelecek zam duyurusunu Temmuz ayının ortasında yapan KIBTEK, bu ay için henüz maliyetlerin hesaplanmadığını, dövizde olağanüstü bir durum olmadığını belirtti.

Tüketiciler için elektrikte indirim şu an için rafa kalktı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, dövizde olağanüstü bir durum olmadığını işaret etti, “Bilen bilmeyen ‘Kurumu zarara uğrattılar’ diye konuşuyor. Savcılık ve Sayıştay hesaplarımızı denetleyebilir. 1 Temmuz 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde 1 yıllık zararı halka ve kuruma yansıtmadık. Maliye kurumun tüm zararlarını karşıladı” şeklinde konuştu.

Paşa, 5 kişilik bir ekiple aylık maliyetlerin hesaplandığını kaydederek, Zaten hesaplarımızda bir düşüş olursa bunu ücretlere neden yansıtmayalım? Burası kâr amaçlı bir kurum değil. Zarar etmesin ama kâr da etmesin” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu da, Kıbrıs’ın güneyinden pahalı elektrik alınıp ucuza satıldığını bunun da maliyetlere eklenebileceğini vurguladı.

Tuğcu, Kıbrıs’ın güneyinden alınan elektriğin maliyetinden dolayı zam beklentisi oluşur mu? sorusuna ise, “Açığı devlet karşılarsa zam yapmaya gerek yok. Ama karşılamazsa zam olması gerekir” yanıtını verdi.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Dövizde olağanüstü bir durum yok”

Dövizde olağanüstü bir durum olmadığını işaret eden KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa,

son gelen gemiye tonunun 550 dolardan ödeme yapıldığını, önümüzdeki haftalarda gelecek yeni gemi için de maliyetlerin henüz bilinmediğini belirtti.

Gemi gelmeden 5 gün önce yakıt fiyatı baz alınarak maliyet hesaplandığını söyleyen Paşa, “Bunların uluslararası hesapları var. Ona bakılması gerekiyor” dedi.

“Bilen bilmeyen çıkıp konuşuyor”

Paşa, “Bilen bilmeyen ‘Kurumu zarara uğrattılar’ diye konuşuyor. Savcılık ve Sayıştay hesaplarımızı denetleyebilir. 1 Temmuz 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde 1 yıllık zararı halka ve kuruma yansıtmadık. Maliye kurumun tüm zararlarını karşıladı” şeklinde konuştu.

“Maliyetler henüz hesaplanmadı”

5 kişilik bir ekiple aylık maliyetlerin hesaplandığını kaydeden Hüseyin Paşa, “Zaten hesaplarımızda bir düşüş olursa bunu ücretlere neden yansıtmayalım? Burası kâr amaçlı bir kurum değil. Zarar etmesin ama kâr da etmesin” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu:

“18 TL’den alınıp, 4,5 TL’den satılan elektrik için indirim zor”

Dövizin düşmesinin yanı sıra Kıbrıs’ın güneyinden yüksek miktarda elektrik alındığına dikkat çeken El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Bu ay yapılacak olan maliyet hesaplarına henüz bu eklenmedi” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinden kilovatını 14-18 TL arası elektrik alındığını ve bunu ev ve işyerlerine 4,52 TL’den satıldığının altını çizen Tuğcu, “Bunlar maliyetlere yansıyacak. Şu an bir indirim söz konusu değil. 18 TL’den alınan ve 4,5 TL’den satılan elektrik için indirim zor” dedi.

“Devlet açığı karşılarsa zam yapmaya gerek yok”

Tuğcu, Kıbrıs’ın güneyinden alınan elektriğin maliyetinden dolayı zam beklentisi oluşur mu? sorusuna da “Normalde olması lazım. Maliyet neyse ona göre satmak zorundayız. Güneyden aldığımız pahalığı elektriği maliyetlere yansıtmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Bir sonraki ay Kıbrıs’ın güneyinden elektrik alınmazsa, maliyetten düşüleceğini belirten Tuğcu, “Açığı devlet karşılarsa zam yapmaya gerek yok. Ama karşılamazsa zam olması gerekir” dedi.