Elektrikte çoklu tarifeye geçiş: 2 günde 50 başvuru

▶ 1 Kasım’da başlayacak yeni uygulamaya yönelik başvuruların işleme konması için zaman zaman sıkıntı yaşandığı da gündeme geldi.

▶ Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın: Yoğun talep yok

▶ El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer: Lefkoşa’da başvurularla ilgili sorun yaşandı ancak çözüldü.

Ayşe GÜLER

Elektrikte çoklu tarifeye geçiş için başvurular başladı, 2 günde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’e 50 müracaat yapıldı.

1 Kasım’da başlayacak yeni uygulamaya yönelik başvuruların işleme konması için zaman zaman sıkıntı yaşandığı da gündeme geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘çoklu tarifeye’ ilişkin özellikle dün Lefkoşa Bölge Amirliği’nde bilgi eksikliği nedeniyle sorun yaşandığı ancak gün içinde problemin çözüldüğü kaydedildi.

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, çoklu tarifeye geçişle ilgili başvuruların 24 Ekim’de başladığını ifade etti, şu ana kadar yoğun müracaatın olmadığını, 50 kişinin yazılı dilekçe yaptığını söyledi.

Aydın, başvuruyla ilgili zaman kısıtlaması olmadığını da dile getirerek, yapılan başvuruların fatura tarihinin başlangıç gününde yürürlüğe gireceğine yönelik bilgi verdi.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, başvurulara yönelik özellikle Lefkoşa bölgesinde sıkıntı yaşandığını ancak sorunun çözüldüğünü belirtti.

Cesurer, geçmişteki uygulamada sisteme dahil olmak istemeyen kurum veya yurttaşların KIB-TEK’e başvuru yaptığını hatırlattı, ancak yeni uygulamada çoklu tarifeye geçme talebinde bulunanların müracaatta bulunması gerektiğini kaydetti.

Çoklu tarifeye otomatik geçişin olması halinde 12 bin sayacın sistem dışı kalacağını bu nedenle müracaat zorunluluğu getirildiğini ifade eden Cesurer, “Kurumun ulaşamadığı 6 bin sayaç var. 6 bin de mekanik sayaç yani uzaktan kontrol edilemeyen sayaç var” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın:

Yoğun talep yok

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, çoklu tarifeye geçişle ilgili başvuruların 24 Ekim’de başladığını ifade etti, şu ana kadar yoğun müracaatın olmadığını, şu ana kadar 50 kişinin yazılı dilekçe yaptığını söyledi.

Aydın, başvuruyla ilgili zaman kısıtlaması olmadığını dile getirerek, yapılan başvuruların fatura tarihinin başlangıç gününde yürürlüğe gireceğine yönelik bilgi verdi.

“Örneğin; bir kişi ayın ortasında başvuru yapıyorsa, bu başvuru gelecek aybaşı yürürlüğe girecek” diyen Aydın, şu ana kadar kendisine işlemlerle ilgili aksaklık yaşandığına dair herhangi bir şikayetin oluşmadığını dile getirdi.

Aydın, “Bölge amirleriyle görüştüm. Gerekli bilgilendirmeler yapıldı” şeklinde konuştu.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer:

“Lefkoşa’da sorun yaşandı ancak çözüldü”

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, başvurulara yönelik özellikle Lefkoşa bölgesinde sıkıntı yaşandığını ancak sorunun çözüldüğünü belirtti.

Cesurer, geçmişteki uygulamada sisteme dahil olmak istemeyen kurum veya yurttaşların KIB-TEK’e başvuru yaptığını hatırlattı, ancak yeni uygulamada çoklu tarifeye geçme talebinde bulunanların müracaatta bulunması gerektiğini kaydetti.

Çoklu tarifeye otomatik geçişin olması halinde 12 bin sayacın sistem dışı kalacağını bu nedenle müracaat zorunluluğu getirildiğini ifade eden Cesurer, “Kurumun ulaşamadığı 6 bin sayaç var. 6 bin de mekanik sayaç yani uzaktan kontrol edilemeyen sayaç var” dedi.

Çoklu tarifeye geçişte yeni uygulama neydi?

Elektrik fiyatlarına ilişkin “çoklu tarife”nin ücretlendirilmesi, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Buna göre, konut, ticari, sanayi, turizm, üniversite ve su motorları tarifelerinde olan ve çoklu tarife kullanmak isteyen tüketiciler, 24 Ekim Pazartesi’nden itibaren bağlı bulundukları Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne giderek, çoklu tarifeden faydalanmak için müracaat edebilecek.

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.

Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşamüzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak.

Sabit bedel ve yakıt bedel “değişken”

Çoklu tarifedeki ücretlendirmede yer alan “Sabit Bedel” ile “Yakıt Bedeli” değişkenlik barındırıyor.

Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre “Yakıt Bedeli”, yakıt maliyeti x Yakıt Verimliliği Katsayısı anlamına geliyor. Son dönemde, Tekcenik’e gelen yakıtın navlun bedelleri, 120 Dolar ile 30 Dolar arasında değişiyor.

“Sabit Bedel” ise Personel Maaşı + Emeklilik Fonu + Amortisman + Finansman + Genel Gider + AKSA Kira + Yatırım Payı’dan oluşuyor. Söz konusu kalemlerin bazıları, hayat pahalılığı oranında arttığından dolayı, söz konusu ‘bedel’ de değişkenlik barındırıyor.