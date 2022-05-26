Elektrikte 2 toplumlu eğitim projesi

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından AB mali desteğiyle yürütülen iki toplumlu "Elektriksel Alan Projesi” kapsamında verilen eğitime katılanlara sertifikaları Büyük Han’da yapılan etkinlikte verildi.

Proje Koordinatörü Osman Asilzade’nin konuşmasıyla başlayan etkinlik, sırasıyla KTEMB Başkanı Bora Karaçam, Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği Sekreteri Angelos Sakkis, AB Hibe Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi ve projede görev alan eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Sertifika sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisiyle çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri davetli olarak katıldı.

Projenin piyasada çalışan kişilerin bilgi ve becerileri geliştirilerek, meslekte kalite ve standartların artırılması, daha rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturulması, istihdam edilebilirliğin artırılması ve sektörel hizmet kalitesinin artırılması gibi hedefler doğrultusunda yapıldı.

36 ay süren proje eğitimlerine toplam 650 kişinin müracaatta bulunduğu kaydedildi.