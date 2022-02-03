Elektriksiz barikatta eziyet!

Elektrik kesintilerinden Lefkoşa'daki Kermiya / Ay Demet geçiş noktası da nasibini aldı, jeneratörler de çalışmayınca yüzlerce araç bekledi.

Adanın güneyi ile kuzeyi arasında en yoğun geçişlerin yaşandığı noktaya tam bir ilkellik damgasını vurdu. Elektrik kesintisi sonrası işlemler elde yapıldı, jeneratörler çalışmadı, insanlar saatlerce beklemek zorunda kaldı, pek çok kişi geri dönerek geçiş yapmadı.

Türk Lirası'nın olağanüstü değer kaybı sonrasında özellikle çarşıya hayat veren geçişlerle ilgili bu sorun eleştiri ve şikayetlere neden oldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kermiya geçiş noktasında dün 6 saatlik kesinti açıklamıştı, buna rağmen gerekli önlemlerin alınmaması dikkat çekti.