Elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Düzova köy kavşağında dün meydanagelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca Atıev ağır yaralandı.
Düzova köy kavşağında dün meydanagelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca Atıev ağır yaralandı.
Kazada, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca Atıev, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dönüşe geçen Ali Rıza Özmatyatlı yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Gonca Atıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
“14.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca ATIEV, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza ÖZMATYATLI yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Gonca ATIEV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”