Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Elektrik kesilecek!
Elektrik kesilecek!

Elektrik kesilecek!

Kıbtek, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilere ilişkin saat vermedi

A+A-

 

Kıbtek, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilere ilişkin saat vermedi

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

“Değerli Tüketicilerimiz, 01.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır”

Bu haber toplam 313 defa okunmuştur
Etiketler : ,