Elektrik kesilecek!
Kıbtek, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilere ilişkin saat vermedi
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Kıbtek, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, kesintilere ilişkin saat vermedi
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
“Değerli Tüketicilerimiz, 01.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır”
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Etiketler : elektrik kesintisi, kıbtek