“Elektrik zammının nedeni AKSA ve yatırım eksikliği”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, elektriğe yapılan yüzde 22’lik zamla ilgili değerlendirmesinde, zamların nedenlerinin yeterince tartışılmadığını söyledi. Tuğcu, elektrik maliyetlerindeki artışın temel nedenleri arasında AKSA’ye olan yüksek maliyet bağımlılığı, pahalı santrallerin kullanılmaya devam edilmesi ve altyapı yatırımlarının yapılmaması olduğunu belirtti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sendikanın yaklaşık 2 buçuk yıldır elektrik maliyetlerindeki artışın nedenlerini rakamlarla birlikte kamuoyu ile paylaştığını ifade etti.

Tuğcu açıklamasında, zamların temel sebeplerini “AKSA’ye olan yüksek maliyet bağımlılığı”, “üretimde maliyeti yüksek santrallerin kullanılmaya devam edilmesi”, “üretim altyapısı ile şebekeye gerekli yatırımların yapılmaması”, “kayıp ve kaçakların etkin şekilde kontrol altına alınmaması” ve “borçlanmalardan kaynaklanan yüksek faiz giderleri” olarak sıraladı.

2020 yılından bu yana KIB-TEK’in mali bilançosunun yayımlanmamasını da eleştiren Tuğcu, bunun nedeninin söz konusu gerçeklerin kamuoyundan saklanması olduğunu öne sürdü. Tuğcu, 2 buçuk yıldır bilançonun şeffaf biçimde yayımlanması yönündeki çağrılarına yönetimin kulak tıkadığını vurguladı.

Açıklamasında eski bir sendika başkanına da değinen Tuğcu, hakkında mali poliste çeşitli iddialarla şikayet ve soruşturmalar bulunduğunu söylediği eski başkan K.Ö’nün, mevcut sendika yönetimini “yönetimle anlaşmakla” suçlamasını kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti.

Tuğcu, “Gerçekler belgelerle ve rakamlarla ortadayken, algı yaratmaya yönelik açıklamalar kimseye fayda sağlamaz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi herkesin sorumluluğudur” dedi.