Elektrik yüzde 13 zamlandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik enerjisi satış ücretlerine yarından geçerli olmak üzere yüzde 13 oranında artış yapıldığını duyurdu.

Duyuruda, tarife türlerine göre alınan depozit tutarları ve maktu ücretlerin de yeni asgari ücret miktarı üzerinden yeniden güncellendiği kaydedilerek yeni ücretlerin 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Buna göre tek zamanlı konut tarifesinde, her kws başına ücret, 0-250 kws arası harcama için 3,3110 TL’den, 3,7414 TL’ye; 251-500 kws arası harcama için 6,8305 TL’den, 7,7185 TL’ye; 501-750 kws için 7,3445 TL’den, 8,2993 TL’ye; 751-1000 kws için 7,9610 TL’den, 8,9959 TL’ye; 1001 ve üzeri kws için 9,5023 TL’den 10,7376 TL’ye çıktı.

3 zamanlı konut tarifesinde ise; “yaz dönemi” olarak sayılan 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında; “puant dışı” olarak adlandırılan 23.00- 09.00 saatleri arasında kws başı ücret 4,5027 TL’den 5,088 TL’ye; “normal” olarak adlandırılan 18.00-23.00 saatleri arasında kws başı ücret 6,8305 TL’den, 7,7185 TL’ye; “puant” olarak adlandırılan 09.00- 18.00 saatleri arasında kws başı ücret 9,4493 TL’den, 10,6778 TL’ye çıktı.