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Elektrik yine kesilecek!

Elektrik yine kesilecek!

Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.

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Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu *GENEL KESİNTİ UYARISI*

“Değerli Tüketicilerimiz, 03.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”

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