“Elektrik konusunda yeterlilik belgelerinin olmadıklarını öğrendik”

▶ “Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Elektrik Mühendisleri Odası belirli aralıklarla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile kurs düzenler ve sınava tabi tutarak bir yetki verirler. Ama maalesef iki üzücü olayda da ölenlerin bu evrakları yoktu”

Serap ŞAHİN

İskele’de ve Çatalköy’de bir hafta arayla elektrik akımına kapılarak ölen 2 işçi ile ilgili EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu, “Her iki işçi de kaçak çalıştırılıyordu ve kullandıkları malzemelerin ülke kriterlerine uygun olmadığını tespit ettik.”dedi. Tuğcu, söz konusu ölümlerle ilgili otel sahipleri ve müdürlerin de sorumluğu olduğunu söyledi.

Temmuz ayında 2 farklı otelde, 1 hafta içinde ‘ihmal’ nedeniyle elektrik akımına kapılarak 2 kişi hayatı kaybetti.

İş sağlığı ve güvenliğinin tartışmalı olduğu, her geçen gün iş kazalarının boyut değiştirdiği ve kaçak işçilerin çalıştırıldığı Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan ölümler denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, söz konusu ölümlerle ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu, olayların yaşandığı iki otelde de ülke şartlarına uygun olmayan malzemelerin kullanıldığını tespit ettiklerini vurguladı.

Tuğcu, ölen iki kişinin de kaçak çalıştırıldığının belirlendiğini söyledi, “Bunlar bize göre iş cinayetidir.” dedi.

“Bunlar bize göre iş cinayetidir”

İskele’de ve Çatalköy’de 2 farklı otelde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 38 ve 19 yaşlarındaki 2 işçi ile ilgili EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “Bunlar bize göre iş cinayetidir” dedi.

Her iki çalışanın da elektrik konusunda herhangi bir yetkilerinin olmadığını tespit ettiklerini belirten Tuğcu, “Elektrik konusunda yeterlilik belgesilerinin olmadıklarını öğrendik. Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Elektrik Mühendisleri Odası belirli aralıklarla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile kurs düzenler ve sınava tabi tutarak bir yetki verirler. Ama maalesef bu iki üzücü olayda da ölenlerin bu evrakları yoktu.” ifadelerini kullandı.

“Otel sahipleri de, müdürleri de bu ölümlerden sorumludur”

“Hayatını kaybeden iki işçi de kaçak çalıştırılıyordu. İkisinde de ilgili otellerin teknik ekibi bu işler yapılırken başlarında yoktu. Bu yüzden otel sahipleri de, müdürleri de bu ölümlerden sorumludur” şeklinde konuşan Tuğcu, her otelin teknik ekibi olduğunu söyledi, “Biz yine iddia ediyoruz ki bunların tamamının yetki belgelerinin olduğuna inanmıyoruz.” dedi.

“Kullanılan malzemeler ülke kriterlerine uygun değildi”

Çatalköy’de hayatını kaybeden 19 yaşındaki Barış Erdoğan’ın çalıştığı sırada kullanılan malzemelerin ülke kriterlerine uygun olmadığını tespit ettiklerini vurgulayan Tuğcu, “Aynı şekilde süs havuzunda ölen Murat Çallı’nın kullandığı malzemeler de uygun değildi.” dedi.

Tuğcu, “Bizim ülkemizde İngiliz döneminden kalan topraklamalı kablolar kullanılıyor. Fişlerimiz topraklanmıştır. Bütün ev tesisatlarının topraklanma şartı vardır. Ama iki ölümde de kullanılan kabloların kesik ve ekli kablolarla bandajlanmış, topraksız kablolar olduğunu arkadaşlarımız tespit etti.” açıklamalarında bulundu. Ülke şartlarına uygun olmayan malzemelerin kullanılmasının ölümlerde büyük etkisi olduğuna işaret eden Tuğcu, “Malzemelerde topraklama olmadığı için şasi yapması sonucu elektriğe kapılıp öldüler” dedi.

“Barış Erdoğan’ı 2-3 defa elektrik tepmiş ve uyarmış”

Çatalköy’de hayatını kaybeden Barış Erdoğan’ın LED ekran kurulum aşamasında 2-3 defa elektrik teptiğini ve uyarmasına rağmen söz konusu otele ait teknik ekibin orada olmadığını vurgulayan Tuğcu,

“Tedbir de alınmadı. Elektrikle ilgili bir iş yaparken, alanda ilgili tedbirler almanız lazım. İş güvenliğini sağlamanız lazım. Bunların hiçbiri yoktu.” dedi.

İskele’deki ölümle ilgili daha ilginç tespitler belirlendiğini kaydeden Tuğcu, “Ölümün gerçekleştiği kazada, süs havuzlarında kullanılması gereken lamba aydınlatmalar 12 volt DC şeklinde dönüştürücülü ampüller olması lazım. Fakat maalesef bu olayda 240 voltluk ampül takmaya çalışırken öldü” ifadelerini kullandı.

“Hükümet bu gibi kaçak elektrikleri ‘gayri nizami’ şeklinde kılıfa uyduruyor”

İskele’deki otelin konaklama, gasino, aquapark, süs havuzları ve konser alanlarının elektrik tesisatlarının KIBTEK tarafından kontrol edilmediğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Tuğcu,

“Girne’de de aynı şekilde. Bir tesisi yaparsınız ve kontrole sunarsınız. Ancak ülkemizde denetleyen olmadığını için bu gibi şeyler yapılıyor. Biz iddia ediyoruz ki bugün birçok otelde sonradan yapılan bu eklerin KIBTEK tarafından kontrolleri de yapılmamıştır” şeklinde konuştu.

Hükümetin bu gibi kaçak elektrikleri “gayri nizami” şeklinde kılıfa uydurduğunu hatırlatan Tuğcu, “Ercan Havalanı, Külliye ve pandemi hastanesi gibi” dedi.

“Sadece elektrik anlamında değil, mekanik ve bina anlamında da kontrollerin olmadığını düşünüyorum” diyen Tuğcu, bina inşaat izinleri ve elektrik izinlerinin vizelendirilip projelendirildikten sonra KIBTEK’ten kontrolden geçmesi gerektiğini belirtti.

Tuğcu, otel, havaalanı, hastane gibi sık kullanılan alanların kontrollerinin uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Ercan Havalimanı’nın elektrik tesisatlarının da ülke şartlarına göre yapılmadığını söyledi.

“İki insan öldü, ‘kader’ deyip geçecek miyiz?”

“İki tane insan öldü. Biri 19 yaşında diğeri 38 yaşında. İhmaller zincirinden dolayı iki insanın ölümüne ‘kader’ deyip geçecek miyiz? Onların ailelerine nasıl hesap vereceksiniz?” sorularını soran Tuğcu, bu gibi yerlerin KIBTEK yetkilileri ile birlikte Çalışma Bakanlığı’nın denetlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tuğcu, ELSEN’in insan sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını istediğini kaydetti, “Ülkemiz şartlarına göre gerekli kontroller yapılarak bu gibi yerler çalıştırılsın. Bütün işletmelerde kaçak insan çalıştırıyor, yetkisi olmayan insanları çalıştırıyorlar.” şeklinde konuştu.

Tuğcu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu acıyı anlayan tek sendika biziz. Biz de 8 tane şehit verdik. Hepsi ihmallerden öldü. Bu konuda hassas olmaya da devam edeceğiz. Bu iki kişi de aynı şekilde ihmallerden öldü. Otel sahiplerini olaylarla ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum.”

Neler yaşanmıştı?

38 yaşındaki Murat Çallı, elektrik tesisatı yaparken hayatını kaybetmişti

İskele'de faaliyet gösteren bir otelde çalışan 38 yaşındaki Murat Çallı, 13 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, 40 cm derinliğindeki süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, elektrik akımına kapılmıştı.

Otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulunan Murat Çallı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştı. 1 hafta sonra yaşam mücadelesini kaybeden Murat Çallı’ya yapılan otopsi sonucu “vücuttan elektrik akımı geçmesi” olduğu belirlenmişti.

19 yaşındaki Barış Erdoğan, elektrik akımına kapılarak ölmüştü

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir işletmede 19 yaşındaki Barış Erdoğan, sahne kurulum çalışmaları sırasında, sahnede bulunan ve arıza yapan Led ekranı tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılmıştı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Barış Erdoğan’a yapılan otopsi sonucunda da kesin ölüm sebebinin “Vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu öğrenilmişti.