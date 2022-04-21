Elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Lapta – Karşıyaka anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, kaza bu sabah saat 09.15’de, 27 yaşındaki Hüseyin Ekinci’nin Karşıyaka’ya doğru gittiği sırada kullanımındaki NH 212 plakalı aracın kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ekinci, önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Ekinci ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Göksel Soyer ve 27 yaşındaki Selçuk Soyer yaralandı.

Poliskaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 21.4..2022 tarihinde, saat 09.15 sıralarında, Lapta - Karşıyaka Anayolu üzerinde, Hüseyin EKİNCİ (E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araç ile Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada Lapta dahilinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yolun dışında bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer (E-27) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.