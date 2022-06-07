Elektrik bugün de kesilecek!

Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, bu kez kesintilere ilişkin saat vermedi.

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz,

07.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.