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Elektrik bugün de kesilecek!

Elektrik bugün de kesilecek!

Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu

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Kıbtek, bugün de üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu, bu kez kesintilere ilişkin saat vermedi.

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz,

07.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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