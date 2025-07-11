Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, bazı bölgelerde yaşanan 4 saatlik elektrik kesintileri konusunda açıklama yaptı, "Elektriğin 'E'sinden anlamayanlarla bu iş bu kadar" dedi.

Yaşanan kesintilerin yapılmayan yatırımlardan dolayı kaynaklandığını da aktaran Tuğcu, "Tek çözüm ÖZERK KIBTEK konusunda uzman vizyon sahibi bir yönetim" şeklinde görüş bildirdi.

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

"Ülkenin Enerji arz güvenliğini sağlamak için, AKSA'nın 25-30 yaşındaki dizel makinelerine, doğal afet santralleri olan mobil santrallere, ve gününde bakım yapmadığınız dizel ve termik santraller ile yola çıkarsanız, zaten şebekeniz de yetersiz kalırsa ne olmasını beklersiniz? 4 SAAT kesinti

AKSA'da alternatör yangını, tüm santrallerimiz trip ve eşit Egemen devlet olarak Güneyden 90MW talep. İnşaatçı, şoför okulu sahibi, muhasebeci, turizmci gibi Elektriğin 'E'sinden anlamayanlarla bu iş bu kadar. Tek çözüm ÖZERK KIBTEK konusunda uzman vizyon sahibi bir yönetim. Bugün gelen darbeyi kaldıracak baz yük santraller olsaydı vatandaşımız bu çileyi çekmezdi."