“Elektriğe zam haberlerini medyadan öğrendim, etik değil…”

Başbakan Ersan Saner, elektriğe “yüzde 30 zammın kesinlikle yapılmayacağını” belirterek elektriğe zam haberlerini medyadan öğrendiğini söyledi.

Kıbrıs Postası canlı yayınında soruları yanıtlayan Saner, Elektrik Kurumu yönetiminin elektriğe zam konusunda yaptığı çalışmayı basın aracılığı ile duyurmasının “üzücü” olduğunu ifade etti.

Bu çalışmanın kendisi ile paylaşılmadan önce duyurulmasının kendisini üzdüğünü kaydeden Saner, elektrikte “fiyat analizlerinin yapılması gerektiğini” belirtti.

Arıklı’nın konudan haberdar olmasına rağmen kendisine iletmemesinin etik olmadığını belirten Saner, “Dün Bakanlar Kurulu toplantısında kendisine bunu bizzat söyledim” diye konuştu.