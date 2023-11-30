Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) elektriğe bir zam daha yaptı.

1 Kasım’da itibaren elektriğe gelen %15’lik zammın ardından 1 ay sonra yeniden zam yaptı.

%7’lik zam 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.

Öte yandan 2023 yılı içerisinde, yarından itibaren geçerli olacak yeni zam, yılın 4’üncü elektrik zammı olacak.

Yıl içerisinde Temmuz, Ağustos, Kasım ve son olarak Aralık ayından itibaren geçerli olacak yeni zam yılın 4’üncü elektrik zammı olacak.