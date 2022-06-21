Elektriğe 56,58 kuruş zam…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü elektrik tarife ücretlerine 56,58 Krş zam yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan zam kararı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Açıklamada “Elektrik İnkişaf Nizamnamesi uyarınca en geç 2 ayda bir ekonomik şartlara göre fiyat düzenlemesi yapması gerektiği” belirtildi.