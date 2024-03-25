Elektriğe % 22 zam yolda

Serap ŞAHİN

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yapılan maliyet hesaplarında 1 kilowat elektrik için ödenen ücretin, yasa gereği uygulanması gereken miktarın altına düştüğünü belirtti, “Yüzde 22 zam yolda” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, bugün çıkan raporlara göre kilowat başına 8,37 TL olması gerektiğini, en son yapılan zamda ise kilowat başına 6,83 TL olduğunu söyledi.

Tuğcu, kilowat başına 1,55 TL zam olması gerektiğini belirtti.

Zammın yapılmadığı taktirde kurumun mali yapısının daha kötüye gideceğini vurgulayan Tuğcu “Nisan ayında elektrik faturalarına 1,5 TL daha zam yapılması gerekir ki maliyetine satılsın” ifadelerini kullandı. Tuğcu, sebebinin Kalecik 3 sözleşmesinden doğan alım garantisi olduğuna işaret etti “Yüzde 22 zam yolda” dedi.