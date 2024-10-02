"Elektriğe 14 ayda yüzde 105 zam"

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 14 ayda elektriğe yüzde 105 oranında zam yapıldığına dikkat çekti.

Peksever, "Elbette ki hayat pahalılığı oranındaki maaş artış sebebi ile üretim maliyetlerine bir miktar yansıması doğaldır; peki, bu oranın toplam maliyetin içerisindeki payının %8'i aşmadığını biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Peksever, "KIB-TEK cansız bir işletme olup, işletmenin sahibi her ne kadar halkta olsa, yönetim hakkı halkın meclise sevk ettiği iktidardadır. Yani hükümet edenler KIB-TEK'i iyi yönetirse, kesintisiz, çevreyi kirletmeyen ve mevcut yakıt modelleri ile çok daha ucuza elektrik üretmek mümkün olurdu" dedi.

Elektrik üretiminde en yüksek girdi maliyetinin akaryakıt olduğunu vurgulayan Peksever, "Geçtiğimiz yıl, 2023 Ağustos ayında, sözleşme süresi henüz dolmayan AKSA şirketinin sözleşmesi ihalesiz olarak uzatıldı. Ülkenin elektrik ihtiyacının % 49'u AKSA’ya verilerek enerji politikaları ipotek altına alındı" dedi.

KIB-TEK’in 10 dolar cent kWh üretim yapabilmesinin yerine, "özelden minimum 16 dolar cent alım garantili alım yapılması zorunlu kılındı" diyen Peksever, “KIB-TEK’in santrallerinde, daha ucuz maliyetli üretim yapan makinelerin bakımları ve yedek parçaları geciktirilerek devre dışı bırakılıyor” şeklinde konuştu.

Peksever, "Artan enerji talebinin karşılanması için ekonomik ve çevreci santral yatırımları yerine, mobil deprem santralleri kullanılarak 26 dolar cent kWh üretim yapılıyor. Ayrıca, Güney Kıbrıs'tan pahalı elektrik satın almakla sorumluluklar yerine getirilmiyor" dedi.

Peksever, çözümün "iyi yönetim ile ucuz, çevreci ve kesintisiz üretim" olduğunu vurgulayarak bu durumun hayat pahalılığını düşüreceğine inandığını belirtti.