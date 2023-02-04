EL-SEN’den Taçoy’a AKSA protestosu

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “AKSA ile nikâhı tazeleyeceğiz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u, TÜRK-SEN Genel Kurulu’nda protesto etti.

Sendika yönetimi, genel kurulda konuşma yapmak üzere Hasan Taçoy’un isminin anons edilmesiyle, salonu terk etti.

Sendika yönetiminin salonu terk ediş anı, EL-SEN’in Facebook hesabı üzerinden bir video ile paylaşıldı.

Sendika, videoya “EL -SEN Yönetim Kurulu olarak bugün TÜRK-SEN Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un AKSA ile nikah tazelemesini ilk protestomuzla bozduk” yorumu yaptı.