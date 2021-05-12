El-Sen’den eylem:  Kıb-Tek önünde ateş!

Kıb-Tek çalışanlarının örgütlü olduğu EL-SEN, Kıb-Tek önünde ateş yaktı. Geçtiğimiz günlerde süresiz eylem kararı alan EL-SEN, bugün Kıb-Tek önünde ateşli eylem yapıyor.

EL-SEN “Ateş deyip geçme. Bu ateş işçinin emekçinin haklı davasının ve kavgasının ateşidir. Bu toplumun öz varlığı KIB-TEK’in korunması ateşidir” derken, Kıb-Tek önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Eylem yerine polis ekipleri ve itfaiye aracı geldi.

Ardından eylemciler, KIBTEK’in bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüdü.

Binaya girmek isteyen eylemcilere polis izin vermedi. Eylemciler “Arıklı istifa” sloganları attı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’dan EL-SEN’e:

“Hangi hakkınızı almadınız da grev yapıyorsunuz?”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN’in ‘grev gerekçesi’ olmadığını savundu, “Neden grev yapıyorsunuz? Neyi, hangi hakkınızı alamadığınızı anlatın, konuşalım. KIBTEK’de çok yüksek maaşları olmasına rağmen, her türlü haklarını almalarına karşın neden greve gittiklerini söylesinler, halk da bilsin” dedi.

El-Sen’in cuma günü Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması talebi olduğunu ifade eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, EL-SEN’e masada görüşülmeden Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının mümkün olmadığını ilettiklerini söyledi.

Büyükyılmaz, “Neden grev yapıyorsunuz? Neyi, hangi hakkınızı alamadığınızı anlatın, konuşalım. KIBTEK’de çok yüksek maaşları olmasına rağmen, her türlü haklarını almalarına karşın neden greve gittiklerini söylesinler, halk da bilsin. Ben EL-SEN’i görüşmeye de çağırdım, bizi muhatap kabul etmediklerini, Başbakanlık nezdinde bir görüşme istediklerini söylediler” dedi.

BRT’de Manşet+ Programı’nda konuşan Büyükyılmaz, Kıbrıs Türk Halkı’nın her şeyi göreceğini belirtti, El-sen’e de ‘kabadayılıkla olmaz’ mesajı iletti.

Ekonomi Bakanlığı'na giden çalışanlar, Bakan Arıklı ile görüşemedi. Kurum önüne gelerek ateş yaktı.

Fotoğraflar Burçin Aybars/ Ayşe Güler