EL-SEN'de yeni başkan Çağlayan Cesurer
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) genel kurulu gerçekleştirildi.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) genel kurulu gerçekleştirildi.
Paradise Park’ta gerçekleşen genel kurulda Sendika Başkanlığı için Çağlayan Cesurer ve Mustafa Yenigüç yarıştı.
503 oyun kullanıldığı genel kurulda Çağlayan Cesurer 377 oy ile sendikanın yeni başkanı oldu.
Mustafa Yenigüç ise 114 oy aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı.
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Etiketler : el-sen, Çağlayan Cesurer