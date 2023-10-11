EL-SEN 'Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Genel Sekreter Ahmet Tuğcu’nun imzasını taşıyan açıklamaya göre sendika yönetim kurulunun dün oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda 13 Ocak 2024 günü olağanüstü genel kurula gidilecek.

Aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği ifade edilen Olağanüstü Genel Kurul’da, El-Sen üyeleri yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organlarını da belirleyecek.

Anımsanacağı üzere EL-SEN’in mevcut Genel Başkanı Çağlayan Cesurer’ın oğlunun KIB-TEK’e sınavsız – munhalsiz şekilde istihdam edilenler arasında yer alması kamuoyunda ciddi tepkiye yol açmıştı.