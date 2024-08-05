EL-SEN, eylemini cuma gününe kadar askıya aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “iş güvenliği eksiklikleri, liyakat ve yatırım” gerekçesiyle bugün sabah tüm bölge tesisleri ve santral bakım atölyelerinde başlattığı iş bırakma eylemini cuma gününe kadar askıya aldı.

Türk Ajanı Kıbrıs’a (TAK) konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, bugün yeniden görüştükleri KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın'ın kendilerinden cumaya kadar süre istediğini belirtti.

Konunun EL-SEN Yönetim Kurulu’nda değerlendirildiğini ve eylemin cuma gününe kadar askıya alındığını kaydeden Tuğcu, KIB-TEK Genel Müdürü ile 9 Ağustos’ta yeniden görüşeceklerini söyledi.

KIB-TEK Genel Müdürü’nün iş güvenliği konusunda yetkisi dahilinde alınabilecek tüm malzemelerin alınması noktasında çalışmalara başladığını kaydeden Tuğcu, “İhale süreciyle alınacaklarla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasına bugün başlandı. Binaların iş güvenliği kurallarına uygun olup olmadığı ve depreme dayanıklılık testlerinin yapılması noktasında da ilgili birim amirini çağırıp, talimatı verdi.” dedi.

Tuğcu, tüm bölge amirliklerine iş güvenliği önlemlerinin en üst seviyede uygulanması konusunda da genelge gönderildiğini kaydetti.