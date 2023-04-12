El-Sen eylemi 15’inci gününde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen)’in, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı eylem 15’inci gününe girdi.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, ‘ülkenin geleceğini tek bir şirketin eline bırakmayacaklarını’ yineledi, sonuca ulaşana kadar da eylemin devam edeceğini kaydetti.

Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bugün yeniden görüştüklerini, her an Başbakanlık makamındaki Ünal Üstel ile de bir araya gelebileceklerini de açıkladı. “Ülke genelinde ciddi sorunlar var. Bu sorunlar, 5 dakika da çözülür.

Yasa geri çekilir, süreç doğru noktaya gider” diyen Cesurer, “Sorunun değil, çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Faturaların artmaması, ülke enerjisinin tek bir şirkete devredilmemesi için elimizde geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Cesurer, “Ülkenin birilerinin eline bırakılmamasına yönelik kavgamız var. Bunun için inanmadığım yola çıkmam. Kimseyi de çıkarmam. Zafer, inananların olacaktır” dedi.