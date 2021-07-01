El birliği ile üretmek için yeni bir proje daha

Dayanışma adı altında yürütülecek olan İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Arttırma Projesi Bedesten’de tanıtıldı.

Bir AB projesi olan ve KTEZO ile ECOSO partnerliğinde yürüyen İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Arttırma Projesi Bedesten’de tanıtıldı.

Dayanışma adı altında yürütülecek olan proje tanıtımına Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Doherty, Projelerden Sorumlu yönetici Pablo Abrecht’in de katıldığı toplantıya KTEZO’nun çeşitli projelerde birlikte çalıştığı bir AB ajansı olan NICO ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve Oda’ların temsilcileri ile Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Hasan Birsel ile ülkemizin farklı bölgelerinden yerel ürün işleyip katma değer yaratan üretici esnaflarımız ve birlikler katıldı.

Tulga: “Üretim yaşamın kendisi…”

Kısa bir açılış konuşmasından sonra Oda Genel koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmasında üretimin önemine dikkat çekti. Üretimin yaşamın kendisi olduğunu, insanlığın geldiği aşamada birlikte üretmenin, elbirliği ile çalışmanın zorunlu olduğunu vurguladı. El birliği ile üretmenin Üretilen ürünlerde kalite, standart ve katma değer artışına yol açtığını, uluslararası arenada da yerimizi almakta kolaylık sağladığını belirtti. Üretiminde başarılı olmak için istekliliğin, örgütlülüğün, planlamanın, iradenin önemli olduğunu, bunların olması halinde başarının kesin olduğunu anlattı. Toplumun üretime katılımının ve üretimden pay almasının hedef olması gerektiğini ifade eden Tulga bunun da en iyi şekilde elbirliği ile üretim yapılarak sağlanabileceğine olan inancını belirtti.

Kanber: “Mücadele yeni projelerle devam edecek”

Oda Başkanı Mahmut Kanber de Odanın arkasında yaptıklarıyla başardıklarıyla bir tarih olduğunu ifade etti. Odanın geçmişinde başta mesleki eğitim olmak üzere yapılan birçok iş olduğunu; Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, KTEZO Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin kurulması, daha sonraları kırsal kalkınma hedefli EZKOOP’un kurulması, bölgelerde üretim kooperatiflerinin kurulmasına verilen destekler ve birçok kurumla yapılan iş birliklerinin ülke tarihinde yerini aldığını ve sürdürdükleri mücadelenin yeni projelerle devam edeceğini vurguladı.

Doherty: “Salgın küçük ve orta boy işletmeler üzerinde büyük hasar yarattı”

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Doherty de yaptığı konuşmada KTEZO ile başka birçok projede çalıştıklarını, Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid salgının, küçük ve orta boy işletmeler üzerinde büyük hasar yarattığını ve özellikle kadın çalışanların bu süreçte işsiz kalan ilk kesim olduğunu, zaten düşük olan kadın istihdamının daha da azalmaması için çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca küçük ve orta boy işletmelere yönelik Can Suyu programını içinde KTEZO ve diğer odaların da yer aldığı bir ekiple başarı ile tamamladıklarını belirten Doherty şimdi de istihdamı korumak ve yeni istihdam yaratmak için YAGA ile birlikte yine Odaların desteği ile 60.000 Euro’ya kadar destek programını başlattıklarını açıkladı. Doherty Önümüzdeki dönemde mikro kredi programını başlatma amacında olduklarını, KTEZO’nun özellikle projedeki hibe katkısı ve İş Geliştirme Desteği biriminin işletmelerin rekabetçi kalmaları konusunda katkı sağlayabileceğinin altını çizerek yapılacak çalışmalarda başarı ve kalıcılık diledi.

Son olarak DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Hasan Birsel de yaptığı konuşmada DAÜ Sürekli Eğitim Merkez’inin bu projede eğitim içeriklerini hazırlayarak katkıda bulunduğunu, başka birimleri ile de topluma ve üretime destek olmaya hazır olduklarını bildirerek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Proje sunumu yapıldı.

“Üreticilerin hibeye başvurmak için online 8 eğitimden 5’ine katılmak ve sınavlardan en az %80 başarıyla geçmek zorunda”

Projeye göre Oda üyesi işletmeler özellikle yerel ürünlerin işlenmesi ve piyasaya yüksek standartlarda ve kümelenme faaliyetleri ile birlikte sunulması için hibe desteği alacaklar (minimum 10.000 maximum 20.000).

En az beş işletme bu destekten yararlanırken etraflarında oluşan kümelenmeler ile birlikte faydalanıcı sayısının maksimuma çıkarılması hedeflenecek. Üreticilerin hibeye başvurmak için online 8 eğitimden 5’ine katılmak ve sınavlardan en az %80 başarıyla geçmek zorunda olacaklar.

Bunların yanında isteyen her işletmeye işletmesi ile ilgili danışmanlık eğitimi de Dayanışma İş Desteği birimi uzmanları tarafından ücretsiz verilecek.

Bu eğitimler sadece hibeye başvuran işletmeler için değil tüm işletmelere açık olacak. Tüm hizmetler ve hibe programı için ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin www.ktezodayanisma.org sitesini ziyaret edebileceği ve tüm sorular için de info@ktezodayanisma.org adresine e-posta gönderebileceği de belirtildi.