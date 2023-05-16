“Eksik altınlardan biri Lefkoşa’da çıktı, diğeri aranıyor”

Cengizköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı. Polis, çalınan ziynet eşyaları arasında bulunan 2 altından birinin Lefkoşa’da bulunduğunu, diğerinin ise arandığını söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis, 5 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir şahsa ait evin penceresi açılarak içeriye girildiği ve ziynet eşyalarının çalındığı yönde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında, T.G. ve B.G. isimli zanlıların tutuklandığını ve söz konusu ziynet eşyalarının bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis çalınan ziynet eşyalarında 2 adet altının eksik olduğunu, birini Lefkoşa’da bir kuyumcuda olduğunu; diğerinin ise halen arandığını belirtti.

Polis, meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.