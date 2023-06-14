"Ekonomik tedbirleri" değerlendiren Erhürman: “Denetlenince ne olacak, yaptırımı mı var?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

“Döviz kurundaki değişikliğe göre fiyatlama yapıp yapmadığına ilişkin tüm perakendeciler denetlenecek" yönündeki karara ilişkin konuşan Erhürman, “Denetlenince ne olacak, yaptırımı mı var? Yok! Bunu geçelim!” dedi.

Her şeyin, ‘en iyi ihtimalle’ döviz kurlarına göre zamlandığının ortaya çıktığına dikkat çeken Erhürman, “Şimdi anladınız mı stabil para birimine endeksli muhasebe siteminin ne demek olduğunu?” diye sordu.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümet, ‘döviz kurundaki değişikliğe göre fiyatlama yapıp yapmadığına ilişkin tüm perakendeciler denetlenecek’ diyor.

Denetlenince ne olacak, yaptırımı mı var? Yok! Bunu geçelim!

Daha önemlisi şu: Bu söylediğiniz, tüm fiyatların döviz kurlarına göre belirlendiğinin nihayet itirafı.

Bu durumda her şey, en iyi ihtimalle döviz kuruna göre zamlanırken, asgari ücretlinin, özel sektör çalışanının, emeklinin, kamu görevlisinin döviz kuruna göre belirlenmeyen maaşı ve dolayısıyla alım gücünün düşmesi ne olacak?

Şimdi anladınız mı stabil para birimine endeksli muhasebe siteminin ne demek olduğunu?”