'Ekonomik Protokol' Ankara'da ele alındı

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak İstanbul üzerinden Ankara’ya gitti.

Başbakan Saner, bugün saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Önceden planlanmış olan Saner- Oktay görüşmesinde, TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın değerlendirilmesinin yanı sıra, aşılar, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Başbakan Saner temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek