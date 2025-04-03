Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan iki farklı Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, söz konusu yasa tasarılarını birleştirerek madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Casino İşletmeciler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.