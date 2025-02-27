Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “6/1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini yaptı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmesine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.