‘Ekmeğimize, aşımıza göz koyanlara meydanı boş bırakmayacağız’

KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HÜR-İŞ’ e bağlı sendikalar, zamların yanı sıra, çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri koruyucu hiçbir önlem almayan hükümeti protesto etmek amacıyla önümüzdeki hafta geniş kitlelerin katılımıyla büyük eylem, grev ve organizasyonlara başlayacaklarını duyurdu.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Hükümetin yapmış olduğu insafsız ve vicdansız zamlar karşısında halkımızın alım gücü her geçen gün gerilemekte ve çok derin bir yoksulluğa doğru sürüklenmektedir.

Ekonomik kriz dönemlerinde tüm Dünyada hükümetler halkın alım gücünü koruyucu tedbirler alırken UBP-DP-YDP Hükümetinin zam üstüne zam yaparak zaten zor durumda olan dar ve sabit gelirli kesimleri daha fakirleştirmesi asla kabul edilemez.

Sendikalar olarak yapılan zamlar ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili geçen hafta Başbakana talep ve kaynak önerilerimizi içeren bir mektup vererek yapılan zamlara müdahale etmesini talep ettik. Ancak görüyoruz ki talep ve önerilerimizin dikkate alınması bir yana zamlar artarak devam etmiştir. Hükümet Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmaktadır. Bu zihniyet yaşanan sorunlara çare üretemeyeceği gibi, aksine halkı yokoluşa sürükleyecektir. Bunun adı halk düşmanlığıdır.

Bizler sendikalar olarak hem yapılan zamları hem de çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri koruyucu hiçbir önlem almayan hükümeti protesto etmek amacıyla önümüzdeki hafta geniş kitlelerin katılımıyla büyük eylem, grev ve organizasyonlara başlayacağımızı duyurur, ekmeğimize aşımıza göz koyanlara meydanı boş bırakmayacağımızı vurgularız.”