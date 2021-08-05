Ekiplerimiz yangınla mücadeleye destek için Türkiye'de

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek olmak üzere dün Alanya'ya giden Orman Dairesi personeli çalışmalara başladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına TC Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahale ediyor.

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından dün 3 araç ve 10 personel gönderilmişti.

Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanmıştı.