“Ekipler, enkaz altından ses gelen noktaya yoğunlaştı”

İsias Hotel enkaz bölgesinde bulunan Temel Üngör isimli vatandaş, enkaz altından ses geldiğini ve bu durumun ekipler tarafından teyit edildiğini, çalışmaların ses gelen noktaya odaklandığını aktardı.

Adıyaman’da, Mağusa TMK öğrencilerinin de içinde bulunduğu İsias Hotel enkaz bölgesinde bulunan Temel Üngör isimli vatandaş, enkaz altından ses geldiğine dair bir video paylaştı.

Üngör, duyulan sesin arama kurtarma ekipleri tarafından teyit edildiğini ve çalışmaların, sesin geldiği noktaya yoğunlaştığını aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Üngör, ekiplerin göçük başına ulaştığını, çocukların zemin ya da bodrum katta sıkışmış olduğundan şüphelenildiğini, büyük blokların kaldırılması gerektiğini, bu nedenle acilen vince ihtiyaç duyulduğunu söyledi.