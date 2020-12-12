“Ekim’de erken seçim ve kurultay çakışıyor”

Hükümetin güven oyu almasının akabinde Meclis Başkanlığı görevlendirmesi de olacağını kaydeden Berova, akabinde UBP Kurultayına yoğunlaşılacağını kaydetti. Ekim ayında yapılacak olan erken seçim ile Ekim’de yapılması gereken UBP Kurultayı’nın zaman olarak çakıştığını belirten Berova, ilerleyen günlerde parti içinde, PM ve MYK’da bu durumun tartışılacağını ifade etti. Berova, tüm bu gelişmelerin salgının gölgesinde şekilleneceğine de özellikle dikkat çekti.

Berova, konuya ilişkin özetle şunları dile getirdi:

“Olağanüstü kurultay mı yapılacak yoksa kurultay süreci mi başlayacak değerlendireceğiz.

Bir partinin Genel kurultayları en fazla 3 yıl içinde yapılır deniliyor ve bizim Ekim’de bunu yapmamız gerektirir. Fakat bu tarihte erken seçim de ön görülüyor, iki tarih çakıştı gibi görülüyor. İlerleyen günlerde parti içinde PM ve MYK’da olağanüstü kurultay mı yapalım yoksa kurultay sürecini başlatalım mı diye tartışacağız. Bunun gidişatı ülkedeki salgınla da ilgilidir. Salgın devam ediyor, aşılama işlemleri başlıyor, hükümet programında bizde de gereken her türlü adım atılacaktır deniliyor. 2021 yılının bahar ayalarında umarım pandeminin konuşulmadığı döneme evirilmeyi konuşabilir.”

“Bu süreçte icraatlara gerek var”

Gündemin çok hızlı değiştiğini ifade eden Berova, hükümetin yokluğu ve ortaya çıkan sorunların çözümündeki sıkıntıların yavaş yavaş ele alınmaya başlandığını işaret ederek, Ekim ayında seçime gidileceğini belirtti.

Tüm bu günlük sorunların eşliğinde hala küresel salgınla mücadelenin de devam ettiğini anlatan Berova, “Türkiye ve güney ile çok yakın ilişkilerimiz varken, hala daha bir süre küresel salgın tehdidi altında olamaya devam edeceğiz. Alınan önlemlerle bu süreci nispeten daha rahat geçirmekteyiz” dedi. Berova, bu süreçte icraatlara gerek duyulduğunu ve yeni hükümetin ağır bir yük altına girdiğini kaydetti, bakanlara başarılar diledi.

“Grup olarak tek bir aday göstereceğiz”

Meclis Başkanlığı’na adaylığı da yorumlayan Berova; “Bunu Meclis içinden bir aday belirleyeceğiz. Grup olarak tek bir aday göstereceğiz” dedi.

Meclis’teki komiteler…

Berova, Meclis’teki komitelerin de işleyişiyle ilgili; “Divan kararı ve danışma kuruluna ihtiyaç vardır, divanın karar alabilmesi için 6 üye gerekiyor. Kanaatimiz partilerin temsiliyet oranın bakacak olursak üç partiden birisi de en fazla olanı UBP’dir, en az ise HP’dir. Son kararı Meclis Başkanı seçiminden sonra divan verecektir.”