Ekim 2021 mi? Nisan 2022 mi?

“UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti” Ekim 2021’de “erken seçim” hedefiyle kuruldu, Başbakan Ersan Saner, “UBP erken seçim için Nisan 2022’yi öngörüyor” dedi. Muhalefet ise seçimin bu yıl içerisinde yapılmasını talep ediyor.



“Erken Seçim?” ne zaman olmalı?

Başbakan Ersan Saner: “Erken seçimi Nisan 2022’de öngörüyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “2021 Haziranı’nda erken seçime gidilmeli”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Henüz bir karar üretmiş değiliz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Ya Ekim ayı ya da başka tarih, ama mutlaka bir adım atılmalı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “2021 yılının içinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onay vereceği en erken zamanda erken seçim yapılmalı”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay: “Ağustos sonu erken seçim yapılması görüşündeyiz”

KARARI ‘KOMİTE’ VERECEK

Erken seçimle ilgili nihai kararı Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi verecek. UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün Başkanlığı’ndaki komitede, partilerin temsiliyeti 3 UBP, 2 CTP, 1 de HP Milletvekili şeklinde yer alıyor. Karar için ‘uzlaşı’ şart…

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Meclis’ten birlikte bir milletvekili eksildi, yasa gereği haziran ayında yapılması gereken ara seçim sürecinin sonuna gelindi. 1 yıl içinde “Erken Seçim” kararı alınırsa, o durumda ara seçime gerek olmayacak.



YASAL SÜREÇ NE DİYOR?

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk: “Savcılıktan görüş istendi”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik: “Meclis tarihi belirlemeden seçim takvimi çıkmaz”

Fehime ALASYA

Meclis “erken seçim”i konuşuyor. Hükümet protokolünde “Ekim 2021”de erken seçim hedefi yer alsa da Ulusal Birlik Partisi (UBP) erken seçin için Nisan 2022 tarihini açıkladı. Muhalefet ise bu yıl içinde seçim istiyor. Nihai kararı alacak Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nde ise hükümetin çoğunluğu olmadığı görülüyor.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’na göre ara seçime gidilmesi yönündeki sürecin dolmasına sayılı günler kaldı, hükümet halen bu yönde bir adım atmadı.

Başbakan Ersan Saner, UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini açıklamasına karşın Meclis’teki diğer parti başkanları 2021’i işaret etti.

Erken seçimin 2021’de olmasından yana görüş sunan CTP, Haziran’ı, HP Ağustos sonunu, TDP ise içinde bulunduğumuz yılda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onay verdiği en erken tarihi işaret etti. Hükümet ortaklarından YDP, hükümet protokolünde yer alan 2021 Ekim ayını dile getirirken, DP ise partide bir tarih netleştirmediklerini, Başbakan Ersan Saner’den alacakları teklifi beklediklerini kaydetti.

Nihai karar komitede

Erken seçimle ilgili nihai karar Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi verecek. Söz konusu komitede ise iktidar ile muhalefet eşit sayıda üyeyle temsil ediliyor. Yasemin Öztürk’ün Başkanlığı’ndaki komitede Başkan Vekili Doğuş Derya ve Üyeler Ayşegül Baybars, Asım Akansoy, İzlem Gürçağ Altuğra ve Oğuzhan Hasipoğlu bulunuyor.

Buna göre komitede partilerin temsiliyeti, 3 UBP, 2 CTP, 1 de HP Milletvekili şeklinde.

Şefik: “Seçim ve halk oylaması yasasının 14.maddesi tadil edil edilmeli”

Hukuki süreçle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Meclis’in tarih belirlemeden seçim takviminin çıkmayacağını ifade etti. Şefik, “Seçim ve halk oylaması yasasının 14.maddesi tadil edilirse ara seçim de ertelenebilir. Tadil edilmezse ara seçim yapmamız gerek” dedi.

“Vebali hükümetin boynuna”

Erken seçim tarihi açıklanmaması durumunda ülkenin Haziran ayında bir tek milletvekili için seçime sürükleneceğini ifade eden Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları, birkaç gün içinde konunun netlik kazanması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Ersan Saner, ara seçime karşı olduklarının altını çizmesine karşın halen erken seçim için hükümetin üzerine düşen adımı atmasına olanak sağlamazken, hükümet ortaklarından YDP, hükümet protokolünde de yer alan Ekim ayını işaret etti, DP kanadından ise Fikri Ataoğlu, henüz kendileriyle konuyla ilgili temasa geçilmediğini belirtti.

Her iki hükümet ortağı da bir an önce erken seçim tarihinin açıklanması gerektiğinin bilincinde olduğunu ifade etti.

Meclis’teki muhalefet parti başkanları ise pandemi sürecinde ülkenin ara seçime sürüklendiğini kaydederek “Vebali hükümetin boynuna” yorumunda bulundu.

İlgili komitenin gündeminde seçim yok

“Seçim”le ilgili Meclis’teki yetkili komitenin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi olduğu biliniyor. YENİDÜZEN’e konuşan komite başkanı Yasemin Öztürk, henüz komiteye yansıyan bir durum olmadığını dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner:

“Erken seçimi Nisan 2022’de öngörüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, UBP olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngördüklerini ifade eden Başbakan Ersan Saner, “Ara secim tartışmaları var, biz Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasını öngörüyoruz bugün Ulusal Birlik Partisi grubu bu düşüncesini paylaşacak” dedi.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet ortaklarıyla birlikte yaptığı icraatları halkla buluşturmak adına hükümetin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Saner’in bu açıklamaları yapımı devam eden Çayırova-İskele çift şerit yol çalışmalarını yerinde incelemesi sırasında dün BRT ekranlarına yansımıştı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik:

“Meclis tarihi belirlemeden seçim takvimi çıkmaz”

Erken seçim ve ara seçimle ilgili mevzuatın yasada çok açık olduğunu ifade eden Şefik, şu anki mevzuata göre Haziran ayında ara seçim yapılması gerektiğini belirterek, Meclis’in 20 Haziran’ı uygun görmesi halinde 21 Nisan’da ara seçim takviminin başlaması gerektiğini belirtti.

Meclis tarih belirlemeden seçim takviminin çıkmayacağını kaydeden Şefik, “Seçim ve halk oylaması yasasının 14.maddesi tadil edilirse ara seçim de ertelenebilir. Tadil edilmezse ara seçim yapmamız gerek.” dedi.

Şefik, konuyla ilgili özetle şunları ifade etti:

“Yerel kuruluş organları ile ilgili seçim yapmamız şarttır. İhtiyar heyeti ve bir muhtarlık boş olduğu için şu andaki mevzuata göre Haziran ayında ara seçim yapılmalı. Bunun yanında boş olan bir milletvekilliği var, erken seçim bir yıl içinde yapılmayacağı taktirde milletvekilliği ara seçiminin de yapılması gerek. Haziran ayının 27’sinde sınavlar var, o nedenle, Meclisimizin 20 Haziran’ı uygun görmeleri halinde 21 Nisan’da ara seçim takviminin başlaması gerekiyor. Eğer meclis 20 Haziran’da ara seçim yapılmasına karar verilirse ara seçim yapılır. Meclis tarihi belirlemeden seçim takvimi çıkmaz. Seçim ve halk oylaması yasasının 14.maddesi tadil edilirse ara seçim de ertelenebilir. Tadil edilmezse ara seçim yapmamız gerek. Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi masraflı ve problemli bir seçim olmaz. Genelde İhtiyar heyeti üyelikleri için boş olan yer kadar başvuru yapıldığı için seçim yapılmadan neticelenir. Masraflı olan Milletvekili ara seçimidir. Basından bir milletvekili seçilmesi için bu kadar masraf yapılmaması gerektiği söylemlerini görüyorum. Bu milletvekilliği ara seçimin yapılmaması için de 14. Maddenin birinci fıkrası devreye giriyor.

Madde 14’ün birinci fıkrasına göre; Meclis erken genel seçim yapma tarihini, şu andaki mevzuata göre, Haziran 2021’den 1 yıl sonrasını geçmeyecek bir tarihte yapmaya karar verdiği takdirde, yerel kuruluş organları için yapılması gereken ara seçim gününde milletvekilliği ara seçimi yapılmaz.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk:

“Yasanın 14. Maddesinde seçime gidilebileceğini söylüyor ama diğer bir madde de Meclis buna karar verir diyor. Bununla ilgili Savcılıktan görüş istendi”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ise seçim yasasıyla ilgili henüz komite gündemine bir çalışma gelmediğini ifade ederek, mevcut yasanın yoruma açık olduğunu belirtti.

Öztürk, “Yasanın 14. Maddesinde seçime gidilebileceğini söylüyor ama diğer bir madde de Meclis buna karar verir diyor. Bununla ilgili Savcılıktan görüş istendi, bu yönde çalışmalar var diye biliyorum ama henüz bize, komiteye yansıyan bir durum olmadı.” dedi.

Öztürk, genel olarak yaptığı değerlendirmede “Bir kişi için 10 Milyon TL harcanması çok fuzuli” yorumunda bulunarak, ara seçime gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Seçim ve Halk Oylaması Yasasının “revize edilmesi” konusunun da Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemine alınmadığı öğrenildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Hükumet bir hafta içerisinde Meclis’e bir seçim tarihi önerisi getirmeli”

Azınlık hükümetinin programında Ekim ayında erken seçim yapılması taahhüdü olduğunu, buna karşın Başbakan Saner’in Meclis’te yaptığı konuşmada daha erken bir seçim için muhalefetten tarih istediğini anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu durumda Ekim ayından önce erken seçime gidilmesi sonucu doğduğunu belirtti.

Erhürman, “Ekim’den önce erken seçime gitmek hükümetin Meclis’e ve halka sözüdür. Tutulması gerekir” diyerek 2021 yılının Haziran ayında erken seçim yapılması gerektiğini belirtti.

Haziran ayında bir milletvekili için yapılması gereken ara seçimi yapmamanın yolunun Meclis’te çok kısa bir süre içerisinde erken genel seçim tarihi belirlemek olduğunu bir kez daha anımsatan Erhürman, ülkenin bu koşullarında hiçbir siyasi partinin bir tek milletvekili için Haziran ayında seçim yapılmasını istemediğini belirtti.

Anayasa’daki ilgili maddeye de değinen Erhürman şunları dile getirdi:

“Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 12. maddesine göre, Cumhuriyet Meclisi’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren altmış gün içinde seçim yapılır. Bu hüküm, Cumhuriyet Meclisi’nin seçim tarihini belirlemediği ve yalnızca seçimin yenilenmesine karar verdiği durumdaki usulü düzenlemektedir. Ama Meclis, tabii ki erken seçimin yani seçimlerin yenilenmesinin tarihini de kendisi belirleyebilir. Bu durumda kuşku yok ki Meclis’in iradesi esastır.

Bilindiği gibi bu konuda Meclis’te yetkili komite hukuk komitesidir ve bu komitede iktidar ile muhalefet eşit sayıda üyeyle temsil edilmektedir. O nedenle erken seçim tarihinin uzlaşıyla belirlenmesi gerektiği açıktır. Beklentimiz, hükumetin bir hafta içerisinde seçim tarihi önerisini Meclis’e getirmesidir. Aksi halde ülke Haziran ayında bir tek milletvekili için ülke genelinde seçime sürüklenecektir ki bunun hem mali hem de sağlık açısından olumsuz sonuçları vardır. Böyle bir durumda bunun sorumluluğu elbette hükumette olacaktır.”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Oturup tartışmadık, tartışmalıyız”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümet ortakları olarak henüz oturup seçim tarihini konuşmadıklarını ifade ederek, “Oturup tartışmamız gerek ama henüz bir karar üretmiş değiliz. Pandemi döneminde ara seçime çok sıcak bakmıyoruz ama kaçınılmazsa bunu değerlendireceğiz.” dedi.

Hükümet protokolünde yer alan Ekim ayını anımsattığımız Ataoğlu, “O sürecin başındaydı, bunu oturup yeniden konuşmalıyız, henüz böyle bir girişimde bulunulmadı, bekliyoruz” yanıtını verdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Ya protokoldeki gibi Ekim ayı ya da başka tarih, ama mutlaka bir adım atılmalı”

Ekim ayında erken seçimin yapılması yönünde konuşmaların olduğunu belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu kararın hâlâ geçerli olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Eğer erken seçim kararında değişiklik olacaksa yeni oluşacak olan parti meclisimizde konuşup tartışmamız gerekiyor.” dedi. Bu konuda mutlaka bir adım atılması gerektiğinin de altını çizen Arıklı, “Ya protokoldeki gibi Ekim ayı ya da başka tarih için bir adım atılmalı” yorumunu yaparak, birkaç gün içinde hemen karar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, hükümet ortakları arasında alınacak olan kararın Bakanlar Kurulu’na sunulması, ardından Meclis’ten de onay alınacak olmasının süreci sıkıştırdığını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“2021 yılının içinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onay vereceği en erken zamanda erken seçim yapılmalı”

Pandemi şartlarında ülkede ara seçimin olmaması gerektiğinin altını çizen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2021 yılının içinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onay vereceği en erken zamanda erken seçimin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Özyiğit, “2021 Haziran’ından önce bir seçim tarihi belirlenmeli. Biz 2021 yılının içinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin onay vereceği en erken zamanda seçime hazırız. Bu ara seçim ötelenmezse 6 gün sonra ara seçim için takvim başlar. Bunun da sorumlusu hükümettir.” yorumunda bulundu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Hükümet kendi içinde tutarsız… Ağustos sonu erken seçim yapılması görüşündeyiz”

Tüm uyarılara rağmen hükümetin konuda sessiz kalmasını ve tarih vermemesini değerlendiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, zamanın daraldığını belirterek, her partinin aklında farklı seçim tarihi olduğunu, bunun bir an önce konuşulup sonuca bağlanması gerektiğini ifade etti.

Özersay, HP’nin Ağustos sonu erken seçim yapılması görüşünde olduğunu dile getirerek, bunun sebebini de pandemideki aşılama sürecine bağladı. “Aşılamada çok bir yol kat edilemedi, bu nedenle yazın sonuna doğru aşılama büyük ölçüde yapılırsa, turizm açılırsa bizim için uygun bir tarih olur.” dedi.

Hükümetin kendi içinde de tutarsız açıklamaları bulunduğunu savunan Özersay, UBP’nin tavrının hukuk devletine de ters olduğunu belirtti.

Özersay, “Tüm partiler oturup ortak paydada buluşmalı ve bir yıl içinde yapılacak olan erken seçim tarihi belirlenmeli ki ara seçim yapılmamalı. UBP hem tarih belirlemeyelim, hem de ara seçimi yapmayalım tavrı içindedir ama bu hukuk devletine terstir. Seçim tarihi belirlenmezse ara seçim yapılmak zorundadır.” yorumu yaptı.

Özersay, ara seçim yapılması durumunda sadece bir Milletvekili için değil, uzun süredir Meclis’e gelmeyen, buna karşın istifası kabul edilmeyen Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün de vekilliğinin masaya yatırılması gerektiğini dile getirdi.