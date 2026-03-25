“Ek mesailer ödenmezse angarya çalışmama hakkını kullanacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kamu çalışanlarının ek mesai ücretlerinin ödenmemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bengihan, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için mesai saatleri dışında görev yapan kamu çalışanları ile sağlık çalışanlarına, ilgili yasalar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilmesi gerektiğini hatırlattı. Yasalarda, ek çalışma ücretlerinin başka bir yöntemle karşılanamayacağının ve en geç bir ay içinde ödenmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini vurguladı.

Buna rağmen çalışanların, ailelerinden ve sosyal yaşamlarından fedakârlık yaparak sundukları hizmetin karşılığını almakta zorlandığını ifade eden Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tutumuna tepki gösterdi.

Aralık ayına ait ek mesai ödemelerinin, aradan üç ay geçmesine rağmen hâlâ yapılmadığına dikkat çeken Bengihan, bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ek mesaiye kalmak istemeyen kamu çalışanlarının soruşturma tehdidiyle çalışmaya zorlandığını ifade eden Bengihan, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Anayasa’nın “kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu” yönündeki hükmünü hatırlatan Bengihan, hükümetin uygulamalarının yasa ve Anayasa tanımaz bir tutum sergilediğini söyledi.

Bengihan, ek mesai ödeneklerinin en geç 1 Nisan 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kamu çalışanlarının “angarya çalışmama” hakkını kullanacağını belirterek hükümeti yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.