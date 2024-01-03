“Ek kat konusunu yeni öğrendim”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası'nda mahkeme sanıkları dinlemeye devam ediyor...

Bu kapsamda otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un kızı Seda Zeren kendini savundu.

"2007 yılından bu yana Adana’da yaşamaktayım" diyen Zeren, "Otel babamın otelidir. Babam onurlu bir iş insanıdır. Babamın isteğiyle hisse sahibi oldum ve devrettim" dedi.

Zeren, "Ben ev hanımıyım. Otelden gelirim de yok. Yönetim kurulunda değilim imza yetkim yok. Eklenti kat denileni bu süreçte öğrendim bilgim yoktu" iddiasında bulundu.