EHHD: “HIV’le yaşayanların hakları sistematik olarak yok sayılıyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), HIV’le yaşayanların haklarının sistematik olarak yok sayıldığını kaydetti.

1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla EHHD’den yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda HIV’le yaşayan bir mahkumun mahremiyet hakkının ihlal edilerek damgalandığı, bunun AIDS ve HIV farkındalığı konusundaki durumu ortaya koyduğu belirtildi.

“Üzülerek görüyoruz ki, ülkemizde HIV’le yaşayanların tedaviye erişim hakları, mahremiyet hakları ve yeniliklerden yararlanma hakları hâlâ ihlal edilmeye devam ediyor” denen açıklama, “Bu konuda önümüze, ‘toplum sağlığına karşı risk oluşturuyorlar’ mazereti konuluyor. Daha önce uzmanların da görüşlerine yer verdiğimiz açıklamalarımızda, bu uygulamanın ne hastanın sağlığına, ne de ‘korunduğu’ iddia edilen toplum sağlığına katkı sağlamak şöyle dursun, aksine bireylerin saklanmasına neden olarak daha fazla risk oluşmasıyla sonuçlanıyor” şeklinde devam etti.

“HIV’le yaşayanlar tedaviye erişebildikleri zaman bulaştırıcı değildir”

HIV’le yaşayanların yeni teknolojilerden yararlanma haklarını kullanabildikleri durumlarda hastalığı bulaştırma gibi bir risk taşımadıkları dile getirilen açıklamada, konu şöyle açıklandı:

“Antiretroviral ilaçların her gün düzenli olarak kullanımı sonucu kanda dolaşan virüs miktarı belirlenemeyecek düzeye iner ve tedavinin yaşam boyu sürdürülmesiyle virüs miktarının bu düzeyde tutulması hedeflenir. 3 ya da 6 aylık periyotlarda virüs miktarını ölçen viral yük testleri uygulanarak HIV pozitif kişinin kanındaki virüs miktarı düzenli olarak kontrol edilir. Viral yükün belirlenemeyecek düzeyde olması kişinin sağlıklı kalmasını sağlar. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki viral yük belirlenemeyen düzeydeyse HIV’in cinsel yolla bulaşma olasılığı yoktur.”

HIV’le yaşamanın ne suç ne de toplum sağlığına tehdit olduğu belirtilen açıklamada, gerekli tedaviye erişimin sağlanması sonucunda hem HIV’le yaşayanların sağlık risklerinin azaltılarak hayat kalitelerinin artırılabildiği, hem de toplum sağlığının daha etkin bir şekilde korunacağı kaydedildi.

Açıklamada toplum bu konuda yapılan haber ve ifadelere inanmadan önce doğrusunu öğrenmeye davet edilirken, yetkililer de HIV’le yaşayanların karşılaştıkları sorunlar ve yeni tedavilerle ilgili konunun uzmanları ve hak temelli örgütlerle iş birliği içerisinde insan ve hasta haklarına paralel uygulamaları hayata geçirmeye çağrıldı.