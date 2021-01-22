"Eğitimle ilgili karar gün içinde açıklanacak"

Başbakan Ersan Saner, eğitimin nasıl başlayacağına ilişkin açıklamanın gün içerisinde yapılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanı veya hükümet tarafından eğitim ile ilgili kararın bugün açıklanacağını kaydetti.

Pilli: Hükümetle görüşerek duyurulacak

YENDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli ise bugün eğitimle ilgili kararın hükümet tarafından duyurulacağını dile getirdi. Pilli “Eğitimle ilgili karar hükümetle de görüşülecek, onun ardından karar verilecek. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda istişarelerimizi sürdürüyoruz, karar bugün mutlaka açıklanacak" dedi.

Pazartesi eğitimin başlayacağı yönünde bir eğilim olduğu öğrenilirken bazı bölgelerde online, bazı bölgelerde ise yüz yüze eğitimin 25 Ocak Pazartesi başlayacağı ifade ediliyor.