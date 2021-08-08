Okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim ve sağlık gibi iki hayati konunun bir arada nasıl yürütüleceği tartışmaları halen sürerken, öğrenciler ise tek istekte birleşiyor: “Okullar açılsın, çok özledik”

Fehime ALASYA

İki yılı aşkındır evde olan öğrenciler bir an önce okulun açılmasını istiyor. En çok da okulda arkadaşlarıyla oynamayı çok özlediğini anlatan ilkokul öğrencileri, sosyalleşmek için gün sayıyor… “Uzaktan eğitimin verimli olmadığına” da işret eden çocuklar, bir an önce sınıfta yüz yüze derslere katılmak için sabırsızlanıyor.

“Bilgisayardan ders yapamadım, bilgisayarım yoktu, telefon ile ders yaptım” diyen birçok çocuk bunu sevmediğini, sınıfta olmak istediğini anlattı.

Evde tablet-telefon karşısında oyun oynayıp, çoğu zaman sokakta vakit geçirdiğini anlatan çocuklar, buna rağmen canının çok sıkıldığını, okula gitmek istediğini dile getirdi.

Kimisi “Annem yeni iş buldu, okul açıldığı zaman işe başlayacak” dedi, kimisi anne ve babasının çalıştığını, kardeşleriyle evde kaldığını anlattı…

Öğrenciler, YENİDÜZEN’e konuştu…

ÖĞRENCİLER ARKADAŞLARIYLA OKULDA OLMAYI ÖZLEDİ…

Emre Albayrak, kardeşi Arda ve Ayşenaz: “Matematik derslerini ve arkadaşlarımızı özledik”

“Ödevlerimizi evde tablet ile yaptık. Bize tablet verdiler ben onunla ders yaptım. En çok da okulumu ve öğretmenlerimi, matematik derslerimi özledim. Biz be kardeşiz. Okul açıldığı zaman annem işlemeye gidecek. Kardeşlerim daha küçük, onlar evde sadece resim çizdi.”

Nehir Uçar: “Okul açılsın ve sınıfta ders yapalım istiyorum”

“Okullar artık açılsın, en çok da öğretmenimi ve arkadaşlarımı özledim. Orada bir şeyler öğrenmeyi, derslerimi özledim. Bilgisayardan ders yapamadım, bilgisayarım yoktu, telefon ile ders yaptım. Bu hiç güzel değildi. Okul açılsın ve sınıfta ders yapalım istiyorum.”

Süleyman Serter: “Telefonda oyun oynuyorum, dışarıya çıkıyorum ama yine de sıkılıyorum”

“Okul açılsın, okulu çok özledim. En çok da öğretmenlerimi, müdürü, arkadaşlarımı özledim. Okulda ders yapmayı çok özledim. Telefonda ders yapmak çok zordu. Evde çok sıkıldık. Telefonda oyun oynuyorum, dışarıya çıkıyorum ama yine de sıkılıyorum”

Rahminur Aslan ve Kardeşi Nezahat Aslan: “Sınıfta oturmayı özledik”

“Okulda en çok da arkadaşlarımızla oynamayı özledik. Evde ders yapmak, ödev yapmak çok sıkıcı. Arkadaşlarımızla oynuyoruz ama okulu çok özledik. Sınıfta oturmayı özledik. Okula gitmek istiyoruz”

Hatice Gençaslan: “Okul bir an önce açılsın”

“Evde telefon ile ders yapıyorduk, bu hiç güzel değildi. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Okul bir an önce açılsın istiyorum.”

Fatmanur Parçalar: “Sabah kalkıp giyinip okula gitmeyi özledim”

“Ben de en çok okulumu ve ders yapmayı özledim. Sabah kalkıp giyinip okula gitmeyi özledim. Evdeyken bir şey öğrenemiyoruz. Öğretmenler ders atıyordu ve yapıyorduk ama bu güzel değildi.”

Abdurrahman Çalışır: “Okuldaki her şeyi özledim”

“Okuldaki her şeyi özledim, dersleri, oyunu, okulun parkını, sınıfı… Her şeyi özledim. Bazen yatıyorum, bazen geziyoruz, bazen evde televizyon izliyorum. Okulu çok özledim.”

Nisa Dağdelen: “Okulda, sınıfta olmayı özledim”

“Ben de her şeyi özledim. Ama en çok da okulda, sınıfta olmayı özledim. Evde telefon ile ders yapıyordum, tabletim yok. Okul artık açılsın istiyorum.”

Bahos Akçakoyun: “Okul kıyafetlerimi giyip evden çıkmayı, çantamla okula gitmeyi özledim”

“En çok da ders yapmayı ve arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim. Sabah evden okul kıyafetlerimi giyip çıkmayı, çantamla okula gitmeyi özledim.”

Azize Besimova: “Evde çok sıkılıyorum”

“Okulların açılmasını istiyorum. Evde çok sıkılıyorum. Okulda bir şeyler öğrenmeyi istiyorum”

Güneş Özbek: “Okul çantamı hazırladım, okula gitmek istiyorum”

“Okul çantamı hazırladım, okulun açılmasına az kaldı. Bir an önce okula gitmek istiyorum. Okul açılsın istiyorum”

Kazım Büyükhüsseyin: “Bilgisayardan ders yapmak istemiyorum”

“Okulu özledim, okulların açılmasını istiyorum. Okulda en çok arkadaşlarımı, onlarla oyun oynamayı özledim. Evde çok sıkılmasam da yine de olular açılsın. Bilgisayardan ders yapmak istemiyorum. Bu yıl Ortaokula başlayacağım yeni arkadaşlar ve öğretmenlerimle tanışmayı çok istiyorum.”

Edim Korkmazel: “Arkadaşlarımla olduğum ortamı çok özledim”

“Okulu çok özlemedim ama bence artık açılmalı. Arkadaşlarımla olduğum ortamı çok özledim. Evde çok sıkılmıyorum ama okulda daha güzel vakit geçiriyoruz.”

Ayaz Zengin: “Evde çok sıkıldım”

“Okulumu özledim, en çok da arkadaşlarımla oynamayı ve sınıfta ders yapmayı özledim. Okulların bir an önce açılmasını istiyorum. Evde çok sıkıldım.”

Çınar Nuray: “Yeni öğretmenimi merak ediyorum”

“Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim. Yeni öğretmenimi merak ediyorum. Online eğitim de güzeldi ama yüz yüze eğitim olmalı. Arkadaşlarımla oyun oynamayı çok özledim.”

Özdem Erdağlı: “Artık evde eğitim almak, evde kalmak istemiyorum”

“Yeni okulumu, arkadaşlarımı merak ediyorum. Artık evde eğitim almak, evde kalmak istemiyorum. Okullar açılsın istiyorum, okula gitmeyi çok özledim”

Yüz yüze eğitim için bekleyiş “Eğitim sürdürülebilir olmalı”