Eğitime 5 milyon Euro destek

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen 5 milyon Euro bütçeli 2023/24 Akademik Yılı AB Burs Programı'nın başlatıldığını açıkladı.

2023/24 akademik yılı AB Burs programı çağrısı bugün itibariyle başladı, başvuruların 2 Nisan 2023 günü Kıbrıs saatiyle 23:59'a kadar kabul edileceği de duyuruldu.

Açıklamada, ilgi duyan tüm adayların, başvurularını çevrimiçi ortamda https://apply.abburs.eu adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapmaları gerektiği de belirtildi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“5 milyon Euro bütçeli bu program, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği'nde farklı alanlarda ve düzeylerde eğitim, öğretim ve mesleki gelişim fırsatları sunmaya devam ederken adada kapsamlı çözüme katkıda da bulunacaktır.

Bu öncü program, toplum genelinde öğrencileri, profesyonelleri ve yetişkin öğrenicileri desteklemeye devam edecek ve Yardım Programının Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye yakınlaştırma hedefinin gerçekleşmesine önemli ölçüde destek sağlayacaktır.

Burs Programı aynı zamanda yazılım mühendisliğinden sürdürülebilir enerji teknolojisine kadar işgücü piyasasında beceri talebi bulunan farklı öncelik alanlarında genel bilginin yanı sıra, teknik bilgi ve beceriler ile sosyal becerileri de geliştirerek toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AB'nin ilave beceri kazandırma ve mevcut becerilerin yenilenmesi taahhüdüne de katkı sağlayan bu çabalar 2023 Avrupa Beceriler Yılına önemli bir ivme katmaktadır.

Bu çağrıya ek olarak, 2007 yılından bu yana burslardan yararlanan yaklaşık 2000 Kıbrıslı Türk ile bağlantı kurmayı amaçlayan Mezunlarla Bağlantı Girişimi de program kapsamında yer almaktadır. Program, çeşitli ve kapsayıcı bir mezunlar ağı oluşturup etkinleştirerek, katılımcıları burs deneyimlerinin ötesinde de desteklemeye devam edecektir.

2023/24 akademik yılı AB Burs programı çağrısı bugün, 24 Ocak 2023 itibariyle başlamıştır.. İlgi Başvurular 2 Nisan 2023 günü Kıbrıs saatiyle 23:59'a kadar kabul edilecektir duyan tüm adayların, başvurularını çevrimiçi ortamda https://apply.abburs.eu adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapmaları önemle rica olunur.

Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz veya euscholarships-cyprus@goethe.de adresine e-posta gönderiniz.

AB Burs Programı bütünüyle AB tarafından finanse edilmekte ve 2022 yılından bu yana Goethe Enstitüsü tarafından uygulanmaktadır.”