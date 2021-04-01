Eğitim takvimi soruldu: 'Kısmet'

Meclis'te "eğitim takvimi" hakkında somut açıklama istendi, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, "kısmet" yanıtını verdi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis'te eğitimi konuştu, 12'nci sınıfların okula dönüşüyle ilgili bir sorun olmadığını belirtti, "Öğrencilerin ders kayıplarının giderilmesi için eğitim sürecinin haziran ayrına da sarkıtılması yönünde bir planlama olacaktır" dedi.

"İlk hedef, 2020-21 Eğitim Yılı'nın ölçme ve değerlendirme de dahil edilerek tamamlanmasıdır" diyen Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye'den aşı tedariki ile birlikte, kronik hastalar ve 50 yaş üzerinde tüm öğretmenler aşılanarak, ardından 45 yaş üzerinin aşılanarak, diğer sınıfların da kademli olarak yüz yüze eğitime açılacağını söyledi.

"2.198 eğitimcinin aşılanmasına ihtiyacımız var ancak aşı planın göre de ilerliyoruz" diyen Eğitim Bakanı, gelecek yıl, karma eğitim sistemi içerisinde yoğunlaştırılmış bir eğitim olacağını söyledi.

"Öğrencilerin ders kayıplarının giderilmesi için yaz tatili dönemi iptal edilecek mi" sorusuna Eğitim Bakanı Amcaoğlu, "Haziran ayına sarkması yönünde planlama var, sendikalar ve diğer paydaşlarla da görüşerek bu planlama yapılıyor. Kolej ve Anadolu sınavları da dahil bu süreçte yapılacaktır" dedi.

Milletvekili Jale Refik Rogers, herhangi bir vaka olmayan bölgelerde neden eğitimin kapalı olduğunu sorguladı, bu yönde bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Eğitimle ilgili tam takvimin açıklanması istenen Bakan Amcaoğlu "kısmet" yanıtını verdi.