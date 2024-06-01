Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Toros, çocukların istismardan uzak barış içinde yaşamasını temenni eden mesajında şunlara yer verdi:

“1925 yılında Cenevre’de 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen

“Çocukların Refahı için Dünya” Konferansında, Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği ve eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşan bildirge, Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlamaktadır.

Çocuklarımızın her türlü şiddet ve istismardan uzak, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmelerini sağlamak, bunun yanısıra çağdaş evrensel değer ve standartlarla uyumlu eğitim haklarını korumak, hepimize düşen öncelikli sorumluluk ve görevlerin en başındadır! Çocuklarımızın eğitimi ve gelişimiyle ilgili vereceğimiz her karar, sağlıklı, mutlu, kaygısız, özgür, araştırmacı ve yaratıcı ruhlu olarak gelişmelerini amaçlamalıdır.

Çünkü eğitim güç ve özgürlük demektir!

Bu duygu ve düşüncelerle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü kutlar, barış ve huzur içerisinde başarılı bir hayat sürmelerini dilerim.”