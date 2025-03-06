“Eğitim enflasyonunda Avrupa birincisi olduk”

Ekonomist Mustafa Besim, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, eğitim enflasyonunda Avrupa’nın zirvesine çıkıldığını belirtti. Besim, 2024 yılında eğitim alanındaki enflasyonun yüzde 99’a ulaştığını ve Türkiye’yi de geride bırakarak Avrupa birincisi olunduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim, dün açıklanan verilerin, eğitimdeki enflasyonun artmaya devam ettiğini ve son bir yılda yüzde 109’a yükseldiğini gösterdiğini kaydeden Besim, “Eğitim emek yoğun bir alandır. Son bir yılda emeğin maliyetinde bu kadar artış oldu mu?” diye sordu.

Haberleşme enflasyonundaki yükselişe de dikkat çeken Besim, teknolojik gelişmelere rağmen bu alanda ciddi bir fiyat artışı yaşandığını belirtti. Besim, “Haberleşme enflasyonu atağa kalkmış ve sağlık enflasyonu da geriden bakarak yüzde 77.43’e ulaşmıştır. 2024 sonunda bu oran yüzde 63.92 idi. Haberleşmede hangi girdi maliyeti son bir yılda bu kadar arttı ki? Kamu mudur maliyetleri artıran? Anlamak zor” ifadelerini kullandı.

En büyük sorunun, kamu ürünleri olarak tanımlanan eğitim, sağlık ve haberleşme gibi temel hizmetlerdeki fiyat artışlarının, diğer ürünlere göre daha yüksek olması olduğunu vurgulayan Besim, bu durumun güçlü talep, zorunluluk veya oligopol piyasa yapılarından mı kaynaklandığını sorguladı.