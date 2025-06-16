Eğitim Bakanlığı'nın karnesi: sınıfta kaldı!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’na yönelik sembolik bir “karne” yayınladı. “Kıbrıs Türk Halk Lisesi” adıyla hazırlanan karnede, öğrenci olarak gösterilen eğitim bakanının sınıfı “Konteyner” olarak belirtildi. Genel başarı ortalaması “0”, derece ise “Çok Zayıf” olarak yazıldı.

Karnede, “Eğitim Dersleri” ve “Biat Dersleri” başlığında notlar yer aldı.

“Eğitim Dersleri” başlığı altında bilimsel, demokratik ve laik eğitimden okul güvenliğine, altyapı sorunlarının çözümünden müfredat iyileştirmeye kadar toplam 15 başlık yer aldı. Bu derslerin tamamından alınan not “0” olurken, başarı durumu her biri için “Başarısız” olarak kaydedildi.

“Biat Dersleri” başlığı altında yer alan 15 başlığın tamamından “10” tam not alındığı ve hepsinde “Çok Başarılı” ibaresi yer aldığı görüldü. Bu bölümde yer alan dersler arasında “Sendikalara saldırma”, “Torpil, adam kayırma”, “Takiyye yapma, algı yaratma, emir eri olma”, “Çocuk istismarını siyasal İslam’ı okullara taşıma” ve “Öğretmen haklarını gasp etme” gibi ifadeler dikkat çekti.

Karne sonunda yer alan “Sınıf öğretmeninin görüşleri” kısmında ise şu değerlendirme yapıldı:

“Öğrencimizin hareket notu düşüktür ve tüm önemli derslerde başarısız olmuştur. Biatçı, torpilci, adamcı, sermayeci, takiyeci duruşu ile başarılı olma şansı yoktur. Milli Eğitim yerine aldığı emirleri uygulamayı öne çıkararak ‘Kamusal, Nitelikli, Laik Eğitim’den vazgeçmiştir. Devlet okullarına ilgisini artırması, yurttaş yetiştirdiğinin farkına varması gerekmektedir. Halktan koparak halkın sabrını tüketmiştir.”

Eğitim Bakanı bu yılki karnesinde de sınıfta kaldı.